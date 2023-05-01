Диетолог Королёва посоветовала есть сельдь в период стресса и недосыпа

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Доктор медицинских наук врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва рассказала, что сельдь — полезный продукт, но злоупотреблять им не стоит.
Диетолог Королёва посоветовала есть сельдь в период стресса и недосыпа
  • AP

В селёдке содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, D, Е и К и другие важные для здоровья компоненты, сообщила диетолог в интервью радио Sputnik.

Продукт особенно полезен для тех, кто много работает, находится в состоянии стресса и недосыпа, а также тех, кто имеет тенденцию к набору веса, подчеркнула Королёва.

Сельдь здоровому человеку рекомендуется включать в рацион не чаще двух раз в неделю. А в магазине лучше покупать свежезамороженную рыбу, в ней содержится меньше соли.

Также, по словам диетолога, людям с гипертонической болезнью и заболеваниями почек стоит отказаться от употребления солёной селёдки.

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