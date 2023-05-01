Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетённых Западом народов

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о желании создать армию, которая встала бы на защиту на защиту народов, угнетённых демократическими странами.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кадырова, он хотел бы создать «конкретно подготовленную» команду, в которую войдут представители самых разных стран — патриоты, готовые отдать жизнь ради порядка.

В феврале глава Чечни сообщил, что серьёзно задумался о планах создать частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

Кадыров отметил необходимость существования подобных формирований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить