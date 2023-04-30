Ростовский суд арестовал подозреваемых в убийстве ребёнка супругов
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«Судом Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребёнка, меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК по Ростовской области.
Отмечается, что фигуранты дела водворены в следственный изолятор.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону задержана семейная пара по подозрению в убийстве ребёнка. Супруги, 33-летний мужчина и 23-летняя девушка, предположительно, «причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери».