Ростовский суд арестовал подозреваемых в убийстве ребёнка супругов

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте до 28 июня семейной пары, подозреваемой в убийстве своей 8-месячной дочери.

«Судом Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребёнка, меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СУ СК по Ростовской области.

Отмечается, что фигуранты дела водворены в следственный изолятор.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону задержана семейная пара по подозрению в убийстве ребёнка. Супруги, 33-летний мужчина и 23-летняя девушка, предположительно, «причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери».