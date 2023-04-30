Восьмилетняя девочка умерла в больнице после инцидента в бассейне в Саратовской области
- РИА Новости
«29 апреля 2023 года в одном из городских бассейнов в Балаково работниками была обнаружена 8-летняя девочка без сознания, которая ранее прибыла в бассейн с мамой», — сообщил Следственный комитет.
Ребёнок был госпитализирован и скончался в больнице. Следователи начали проверку.
В начале апреля ребёнок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.