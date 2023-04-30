Вирусолог Альтштейн спрогнозировал новую волну заболеваемости COVID-19 в мае
Он отметил, что последний пик заболеваемости был небольшой.
«Сказать твёрдо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно», — цитирует его ТАСС.
29 апреля сообщалось, что в России за сутки в больницы попали 920 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 905 пациентов с COVID-19.
Также за 24 часа в стране выявили 5990 новых случаев заболевания COVID-19.