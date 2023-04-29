Собянин: плавающие фонтаны в центре Москвы приведены в порядок впервые с 2005 года

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Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года приведены в порядок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все фонтаны в столице тщательно промыты и прочищены. Также в этом году мы провели масштабные работы, чтобы привести в порядок Плавающие фонтаны Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что завершено обновление светодинамического музыкального фонтана в музее-заповеднике «Царицыно».

Мэр добавил, что Плавающие фонтаны не ремонтировались с момента открытия в 2005 году.

Ранее, по сообщениям НСН, Собянин рассказал, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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