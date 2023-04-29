РЖД: более 11 млн пассажиров в России планируется перевезти в южном направлении летом

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Более 11 млн пассажиров планируется перевезти в южном направлении России в летний сезон, сообщил заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Вадим Соловьёв.

«В летний сезон планируется перевезти более 11 млн пассажиров в южном направлении, что на 5,1% больше, чем в 2022 году», — цитирует его РИА Новости.

Соловьёв рассказал, что в составе организованных групп к местам отдыха перевезут более 620 тыс. детей.

Ранее заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что на летний туристический сезон 2023 года в поездах дальнего следования в направлении Черноморского побережья и Минеральных Вод будет предусмотрено около 13,5 млн мест в свободной продаже, что более чем на четверть превышает фактический спрос лета 2022 года.

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