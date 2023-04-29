Рослесхоз намерен усилить патрулирование лесов в период майских праздников

Короткая ссылка
Рослесхоз намерен усилить патрулирование лесов в период майских праздников с целью предотвращения возникновения возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Патрулирование лесов будет усилено на майские праздники», — говорится в заявлении.

В ведомстве также напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Так, штраф составляет от 15 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. рублей.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить