Рослесхоз намерен усилить патрулирование лесов в период майских праздников с целью предотвращения возникновения возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Патрулирование лесов будет усилено на майские праздники», — говорится в заявлении.

В ведомстве также напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Так, штраф составляет от 15 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. рублей.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.