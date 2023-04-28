СК начал проверку из-за обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону 

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Следственный комитет начал проверку из-за обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

Отмечается, что следователям 28 апреля поступила информация об обнаружении тела женщины 1942 года рождения в ливневом коллекторе на улице Тульской. 

Следователь осмотрел место происшествия. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти женщины.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на местные группы в соцсетях, на фоне сильного дождя в Ростове-на-Дону произошёл потоп, из-за чего на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульской погибла женщина, попавшая в водосток.

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