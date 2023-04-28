В организациях Москвы и Подмосковья работают 7,8 млн человек
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Мосстат.
Среди работников Москвы мужчины и женщины составляют приблизительно равное количество, а в Подмосковье доля женщин достигает 52,9%.
В столице около 56% работающих — специалисты и служащие, 28,7% — рабочие.
В регионе показатели составляют 46,2% и 42,6% соответственно.
Доля руководителей примерно одинаковая и в Москве, и в Подмосковье — около 16%.
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