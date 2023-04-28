Володин раскритиковал журналистов, которые сняли спящего Слуцкого

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал журналистов за то, что они сняли лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого «бросает в сон».

Володин заступился за политика, отметив, что руководитель фракции ЛДПР работал всю ночь.

«Понятно, что его бросает в сон. Вы берёте и снимаете его крупным планом. А дальше что? Себя позорите. Он-то всю ночь работал, а вы на этом что, хайп ловите?» — цитирует его РИА Новости.

Спикер Госдумы напомнил, что в других парламентах подобной практики нет — по его словам, такие сюжеты не дадут выпустить в эфир, а журналистов лишат аккредитации.

«Последний остров свободы — это Россия, но этим не надо злоупотреблять. Когда будете Слуцкого спящим показывать, покажите, почему он спит», — добавил Володин.

Ранее агентство УНИАН сообщало, что экс-президент Украины Пётр Порошенко задремал в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене.