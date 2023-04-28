Сенатор Шейкин прокомментировал поправки в закон о госслужбе

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин высказался о поправках в закон о государственной гражданской службе, которые вступают в силу 29 апреля.

«В целом новые положения создают правовую и методологическую основы для реализации конституционного принципа равного доступа граждан к гражданской службе посредством установления единых правовых условий для оценки профессионального уровня всех претендентов», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, единые правила сделают госслужбу более привлекательной.

Вместе с тем, отметил Шейкин, должно произойти повышение качества специалистов, занимающих должности на гражданской службе.

«Нововведения позволяют сменить фокус с таких критериев, как стаж и образование, на более важные — навыки и знания», — сказал он.

Как добавил сенатор, если новые правила хорошо себя зарекомендуют, их можно будет распространить и на муниципальных служащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить