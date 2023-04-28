Сенатор Шейкин прокомментировал поправки в закон о госслужбе
«В целом новые положения создают правовую и методологическую основы для реализации конституционного принципа равного доступа граждан к гражданской службе посредством установления единых правовых условий для оценки профессионального уровня всех претендентов», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, единые правила сделают госслужбу более привлекательной.
Вместе с тем, отметил Шейкин, должно произойти повышение качества специалистов, занимающих должности на гражданской службе.
«Нововведения позволяют сменить фокус с таких критериев, как стаж и образование, на более важные — навыки и знания», — сказал он.
Как добавил сенатор, если новые правила хорошо себя зарекомендуют, их можно будет распространить и на муниципальных служащих.