Врач Кондрахин предупредил об опасных последствиях от прерванного курса антибиотиков

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Врач-терапевт к. м. н. Андрей Кондрахин напомнил, что прерывать курс лечения антибиотиками очень опасно, это может привести к возврату инфекции и обострению заболевания.

«Слишком короткий курс приёма антибиотиков приведёт к тому, что болезнетворные микроорганизмы опять начнут размножаться, а инфекция, от которой человек лечился, вернётся с новой силой», — сообщил специалист в беседе с «Москвой 24».

Он предупредил, что в этом случае есть риск перехода инфекции в хроническую форму, а это практически не поддаётся лечению.

Ещё одно последствие прерванного курса лечения может заключаться в том, что болезнетворные микроорганизмы приобретут устойчивость к лекарственному препарату, заключил Кондрахин.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.

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