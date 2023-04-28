В Свердловской области возбудили дело по факту смерти восьмилетнего мальчика на пожаре

Восьмилетний ребёнок погиб во время пожара в частном доме в Реже (Свердловская область). По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, очаг возгорания располагался в районе автомобиля, стоявшего на дворовой территории дома, где произошло происшествие. Следователи СКР и сотрудники МЧС и полиции рассматривают несколько версий случившегося.

Известно, что восьмилетний мальчик находился в частном доме без присмотра взрослых. Согласно предварительной версии, он попытался выбраться из горящего дома, однако скончался на улице.

Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.