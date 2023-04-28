Песков назвал перспективы продления зерновой сделки не очень хорошими
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«Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена, и в этом плане перспективы не очень хорошие», — сказал Песков.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.