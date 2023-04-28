Мурашко заявил, что дефицита вакцины от кори в России нет
- РИА Новости
Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.
Кроме того, Попова сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.