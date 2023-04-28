Мурашко заявил, что дефицита вакцины от кори в России нет

Производство вакцин против кори в России работает в полной мере, дефицита вакцины нет.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.

Кроме того, Попова сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.