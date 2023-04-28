Куриный шашлык подорожал на 12% за год

Аналитики ИТ-компании АТОЛ в преддверии майских праздников выяснили, какой шашлык пользуется наибольшим спросом у россиян и какова его стоимость.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В апреле 2023 года на долю продаж замаринованной свинины приходится 53% покупок, из курицы — 34%, оставшиеся 13% совокупно приходятся на баранину, индейку и говядину.

Средняя стоимость упаковки куриного шашлыка в апреле равнялась 333 рублям, это на 12% дороже, чем годом ранее. Стоимость индейки в маринаде — 373 рубля, свинины — 490 рублей, баранины — 634 рубля, говядины — 703 рубля.

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