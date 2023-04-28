Главу Омской области на место возгорания в селе доставила пожилая местная жительница

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Глава Омской области Виталий Хоценко опубликовал в своём Telegram видео того, как осматривает место пожара в селе Чистоозёрье. Пользователи обратили внимание, что водителем Хоценко является пожилая местная жительница.

«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — написал Хоценко, приложив соответствующее видео.

Вместе с этим он добавил, что от пожара в селе пострадали девять человек.

«Выплатим людям 50 тыс. рублей от Минтруда и 100 тыс. рублей из резервного фонда правительства Омской области. Также будет выплата от муниципалитета», — отметил он.

Также Хоценко поставил главе Большереченского района Василию Майстепанову задачу оперативно решить проблему с жильем.

Ранее в МЧС России заявили, что в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.

Вместе с этим в СК по Курганской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье о халатности по факту пожара в деревне Логоушка.

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