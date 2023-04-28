Исследование: 75% россиян готовы получить дополнительное образование
Как пишет «Газета.Ru», 61% опрошенных заявили, что хороший специалист должен постоянно повышать уровень своих знаний.
Так, 41% россиян собираются повысить профессиональную квалификацию, 34% — заняться дополнительным обучением для общего развития, а 21% — для переквалификации или смены работы.
Ещё 17% рассматривают допобразование в качестве хобби, а 9% планируют прокачать гибкие навыки для своей работы. 20% заявили, что не видят необходимости в повышении своей квалификации.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.