Исследование: 75% россиян готовы получить дополнительное образование

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Школа IT-профессий Skillfactory провела исследование, в ходе которого 75% россиян выразили готовность обучаться новым навыкам и специальностям, повышать квалификацию.

Как пишет «Газета.Ru», 61% опрошенных заявили, что хороший специалист должен постоянно повышать уровень своих знаний.

Так, 41% россиян собираются повысить профессиональную квалификацию, 34% — заняться дополнительным обучением для общего развития, а 21% — для переквалификации или смены работы.

Ещё 17% рассматривают допобразование в качестве хобби, а 9% планируют прокачать гибкие навыки для своей работы. 20% заявили, что не видят необходимости в повышении своей квалификации.  

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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