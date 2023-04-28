Садовод Туманов назвал минимальным влияние санкций на рынок семян в России

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, что санкции, вопреки опасениям, практически не отразились на положении дел на рынке семян в России.

«Представители из Китая приезжали в Россию на встречу с руководителями наших крупных компаний, продающих семена, и предлагали помощь. Наши ответили: у нас нет проблем», — сообщил эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Сложнее ситуация с саженцами — саженцы некоторых декоративных культур доставляют из Польши и Голландии. Однако в том, что касается саженцев плодовых культур, — здесь у России своя крепкая база, подчеркнул Туманов.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.