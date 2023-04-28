Садовод Туманов назвал минимальным влияние санкций на рынок семян в России

Короткая ссылка
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал, что санкции, вопреки опасениям, практически не отразились на положении дел на рынке семян в России.

«Представители из Китая приезжали в Россию на встречу с руководителями наших крупных компаний, продающих семена, и предлагали помощь. Наши ответили: у нас нет проблем», — сообщил эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

Сложнее ситуация с саженцами — саженцы некоторых декоративных культур доставляют из Польши и Голландии. Однако в том, что касается саженцев плодовых культур, — здесь у России своя крепкая база, подчеркнул Туманов.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить