Россияне назвали сумму до 2 млн рублей оптимальной для идеального ремонта

Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» провёл исследование с целью выяснить мнение россиян об идеальном ремонте, его стоимости и стиле.

Как пишет газета «Известия», идеальный ремонт 20% мужчин оценили в сумму от 1,5 млн до 2 млн рублей, 32% женщин считают, что идеальный ремонт обойдётся в сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Оптимальными стилями для интерьера женщины считают скандинавский (34%), минимализм (12%), классицизм (8%) и прованс (6%). Мужчины же отдали предпочтение хайтеку (29%), лофту (8%) и провансу (6%).

Главным в идеальном ремонте опрошенные россиянки считают качественные материалы — 33% респонденток. В свою очередь, мужчины не представляют идеальный ремонт без гармоничного сочетания цветов в интерьере (18%).

Ранее сооснователь бренда дизайнерской мебели ARCHPOLE, дизайнер, архитектор Константин Лагутин в интервью РИАМО назвал виды перепланировок в многоквартирных домах, которые делать категорически нельзя.