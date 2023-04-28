Косметолог Мадиева предостерегла от злоупотребления скрабами и пилингами дома

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Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Шабаги Мадиева рассказала, что некоторые ошибки в уходе за кожей негативно влияют на её состояние.

Так, в попытках добиться идеально ровной кожи многие злоупотребляют скрабами и пилингами для домашнего ухода, а также препаратами, выравнивающими тон и рельеф кожи, сообщила она в беседе с «Известиями». В результате нарушается естественный защитный барьер кожи, она становится более сухой и чувствительной, объяснила Мадиева.

«Если у вас есть какие-то проблемы с кожей, прежде чем пытаться бороться с ними самостоятельно, лучше обратитесь к врачу-косметологу. Специалист подберёт правильный домашний и профессиональный уход, а также назначит подходящую для вас чистку лица», — заключила врач.

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