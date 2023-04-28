Исследование: 35% работающих россиян тратят на обеды менее 500 рублей в неделю

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Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование, чтобы выяснить, сколько россияне тратят на еду в течение рабочей недели.
Исследование: 35% работающих россиян тратят на обеды менее 500 рублей в неделю
  • Legion-Media

Об этом пишут «Известия».

Большинство опрошенных (58%) приносят обед из дома, 29% обедают в столовой при организации, 13% покупают готовую еду в магазине. 12% респондентов ходят в кафе и рестораны рядом с работой, 7% — домой, 5% заказывают доставку. Ещё 13% россиян не обедают на работе.

«35% респондентов тратят на обеды менее 500 рублей в неделю. 26% опрошенных укладываются в 1 тыс. рублей... У 12% жителей России расходы на питание составляют 1,5-2 тыс. рублей в неделю... Ещё 5% респондентов обедают более чем на 3,5 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

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