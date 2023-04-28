Психолог Рдикян дала советы по смене рода занятий во взрослом возрасте

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Психолог, продюсер направления «Психология» и один из авторов курса Skillbox «Кем стать?» Лилит Рдикян рассказала, что определиться с выбором профессии мечты можно в ходе трёх этапов.

На первом этапе необходимо осознать свои запросы и интересы, а также оценить личный опыт и требования рынка, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Затем эксперт посоветовала пройти тест на профориентацию, чтобы на практике убедиться, что процесс работы по выбранному направлению действительно подходит вам.

Завершающим этапом профориентации станет работа с убеждениями, на котором, в частности, предстоит переоценить установки, мешающие сменить профессию, заключила Рдикян.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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