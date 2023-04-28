Иммунолог Крючков: корь может дать опасные осложнения на нервную систему
- Gettyimages.ru
- © StockPlanets
Течение кори напоминает острую вирусную инфекцию, сыпь появляется через один-два дня после начала заболевания и постепенно охватывает всё тело. В течение трёх-четырёх недель корь излечивается, сообщил он в интервью Радио Sputnik.
«Проблема в том, что это далеко не безобидное заболевание, существуют осложнённые формы, например, коревая пневмония или коревой отит, а также у некоторых пациентов спустя шесть-семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита (тяжёлое заболевание центральной нервной системы. — RT)», — сказал Крючков.
Самый надёжный способ защититься от кори — вакцинация, напомнил иммунолог.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.