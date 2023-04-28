Иммунолог Крючков: корь может дать опасные осложнения на нервную систему

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Иммунолог, к. м. н. Николай Крючков рассказал, что корь, случаи которой были выявлены в некоторых регионах России, может привести к опасным осложнениям.
Иммунолог Крючков: корь может дать опасные осложнения на нервную систему
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Течение кори напоминает острую вирусную инфекцию, сыпь появляется через один-два дня после начала заболевания и постепенно охватывает всё тело. В течение трёх-четырёх недель корь излечивается, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«Проблема в том, что это далеко не безобидное заболевание, существуют осложнённые формы, например, коревая пневмония или коревой отит, а также у некоторых пациентов спустя шесть-семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита (тяжёлое заболевание центральной нервной системы. — RT)», — сказал Крючков.

Самый надёжный способ защититься от кори — вакцинация, напомнил иммунолог.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.

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