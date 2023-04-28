МЧС: угроза перехода природных пожаров в Курганской области на населённые пункты снята

В МЧС Курганской области заявили об отсутствии угрозы перехода огня с природных пожаров на населённые пункты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«В настоящее время угроза населённым пунктам Курганской области снята», — отметили в МЧС.

Уточняется, что в регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра.

«Сегодня утром приземлился самолёт-амфибия Бе-200ЧС. Работа группировок и авиации (вертолёта Ми-8, самолётов Ил-76 и амфибии Бе-200ЧС) спланирована в г. Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в курганском микрорайоне Утяк потушили пожар, а в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение.