Путин поручил определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 30 декабря определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», — говорится в тексте.

Отмечается, что турмаршруты необходимо включить в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)».

Также Путин поручил создать в России музеи, посвящённые событиям спецоперации на Украине.