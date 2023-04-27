Путин поручил определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 30 декабря определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны.
Путин поручил определить туристические маршруты по событиям Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», — говорится в тексте.

Отмечается, что турмаршруты необходимо включить в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)».

Также Путин поручил создать в России музеи, посвящённые событиям спецоперации на Украине.

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