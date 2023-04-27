Врач Шуппо заявила о важности регулярных нагрузок для профилактики болезни Паркинсона

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала о мерах профилактики болезни Паркинсона. По её словам, это в том числе регулярные физические и умственные нагрузки, правильное питание, сохранение социальной активности.

«Лечение от этих болезней пока не разработано, но можно диагностировать их на ранней стадии и повлиять на снижение вероятности развития заболевания. Ранняя диагностика часто позволяет улучшить прогнозы», — отметила Шуппо в беседе с газетой «Известия».

По её словам, важно наладить здоровое питание, в частности, избегать избыточного потребления углеводов, жирной пищи, красного мяса.

«В рацион нужно добавить свежие фрукты и овощи. Красный перец, брокколи, шпинат, апельсины содержат большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от воздействия свободных радикалов», — сказала врач.

Она добавила, что также рекомендованы продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3.

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