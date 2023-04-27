Исследование: доля подержанных китайских электромобилей в России выросла втрое
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авто.ру».
«Аналитики «Авто.ру» зафиксировали, что сейчас 20% объявлений о продаже подержанных электромобилей в сервисе приходится на китайские машины. В то время как в начале 2023 года доля была более чем в два раза меньше и составляла 7%», — рассказали эксперты.
Ещё 25% предложений занимают немецкие электромобили, их доля с начала года не изменилась.
На американские машины пришлось 26% предложений, на японские — 24%.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.