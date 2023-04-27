В Подмосковье откроют ещё пять ФАПов

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В Московской области появится ещё пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
В Подмосковье откроют ещё пять ФАПов
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

После оформления документации модули привезут в Истринскую, Щёлковскую, Подольскую, Коломенскую и Рузскую больницы.

Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, в 2022 году в область поступило восемь передвижных ФАПов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.

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