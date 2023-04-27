В Подмосковье откроют ещё пять ФАПов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
После оформления документации модули привезут в Истринскую, Щёлковскую, Подольскую, Коломенскую и Рузскую больницы.
Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, в 2022 году в область поступило восемь передвижных ФАПов.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.