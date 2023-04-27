Во всех поликлиниках Новосибирской области откроют кабинеты паллиативной помощи

Во всех поликлиниках Новосибирской области планируют открыть амбулаторные кабинеты паллиативной помощи. В настоящее время работает 22 таких кабинета.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина рассказала, что в области растёт число выездных бригад, которые смогут оказывать помощь паллиативным пациентам на дому.

«Это не только доктор, это и психолог, и медицинские сёстры, и социальные работники, которые могут выезжать одной бригадой, чтобы помочь и самому пациенту, и его семье. Что тоже очень важно», — отметила Шалыгина.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.