Блогера Елену Блиновскую доставили на допрос в СК в Москве

Блогера Елену Блиновскую, подозреваемую в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, доставили на допрос в Следственный комитет в Москве.

Об этом говорится в сообщении ГСУ СК по Москве.

«Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к её допросу», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.