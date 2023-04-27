Объявлены итоги просветительского марафона «Знание.Первые»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт российского общества «Знание».
«Раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как пользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать путь в выбранной сфере деятельности», — отмечается в сообщении.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что марафон даёт молодёжи пообщаться с выдающимися наставниками и профессионалами.
Ранее ВЦИОМ сообщил о доверии более 80% россиян обществу «Знание».