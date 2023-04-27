Объявлены итоги просветительского марафона «Знание.Первые»

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Стали известны итоги федерального просветительского марафона «Знание.Первые». За три дня на площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске выступили почти 200 лекторов. В студиях марафона слушали выступления 22 357 человек.
Объявлены итоги просветительского марафона «Знание.Первые»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт российского общества «Знание».

«Раскрывая тему «Время действий», спикеры марафона поделились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска призвания. Ребята узнали, какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как пользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать путь в выбранной сфере деятельности», — отмечается в сообщении.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что марафон даёт молодёжи пообщаться с выдающимися наставниками и профессионалами.

Ранее ВЦИОМ сообщил о доверии более 80% россиян обществу «Знание».

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