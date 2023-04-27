Мурманская область вошла в топ-10 регионов по объёму сортировки ТКО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Регион стал одним из лидеров в номинации «Зелёной премии» Российского экологического оператора (РЭО).
Область находится наравне с Москвой, Камчаткой, Тюменской областью и Ингушетией по объёмам сортировки ТКО. По итогам 2022 года показатель составил 82,8%.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Санкт-Петербурге построят комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов «Волхонка».