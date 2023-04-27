Мурманская область вошла в топ-10 регионов по объёму сортировки ТКО

Мурманская область вошла в первую десятку регионов по объёму сортировки твёрдых коммунальных отходов, заявил губернатор Андрей Чибис во время отчёта перед региональной думой о деятельности правительства за 2022 год.

РИА Новости