Кавказская инвестиционная выставка пройдёт 3—4 мая

Кавказская инвестиционная выставка состоится 3—4 мая в Минеральных Водах. Деловая программа включает сессии и круглые столы.

Участники обсудят вопросы, касающиеся приоритетных направлений развития экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистику, жилищно-коммунальный комплекс, молодёжное предпринимательство, цифровизацию бизнес-процессов.

«СКФО обладает уникальным потенциалом для активизации экономического роста: молодое, быстро растущее население, благоприятный климат, плодородная почва, удачное географическое положение. Кавказская инвестиционная выставка покажет эти возможности и создаст импульс, который позволит вывести экономики регионов на новый уровень», — заявил зампред правительства России, куратор в СКФО Александр Новак.

Выставочная экспозиция начнёт работу в стартовый день 2 мая. Свои стенды представят Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также Абхазия и Южная Осетия.

В числе ключевых мероприятий — пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера Александра Новака.