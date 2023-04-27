Кавказская инвестиционная выставка пройдёт 3—4 мая

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Кавказская инвестиционная выставка состоится 3—4 мая в Минеральных Водах. Деловая программа включает сессии и круглые столы.
Кавказская инвестиционная выставка пройдёт 3—4 мая
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Участники обсудят вопросы, касающиеся приоритетных направлений развития экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистику, жилищно-коммунальный комплекс, молодёжное предпринимательство, цифровизацию бизнес-процессов.

«СКФО обладает уникальным потенциалом для активизации экономического роста: молодое, быстро растущее население, благоприятный климат, плодородная почва, удачное географическое положение. Кавказская инвестиционная выставка покажет эти возможности и создаст импульс, который позволит вывести экономики регионов на новый уровень», — заявил зампред правительства России, куратор в СКФО Александр Новак.

Выставочная экспозиция начнёт работу в стартовый день 2 мая. Свои стенды представят Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также Абхазия и Южная Осетия.

В числе ключевых мероприятий — пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера Александра Новака.

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