Более 55 тысяч военных приняли участие в Диктанте Победы

Более 55 тыс. военнослужащих приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы».

Для проведения Диктанта Победы создано 658 площадок в Национальном центре управления обороной, воинских частях и на кораблях, в довузовских образовательных организациях Минобороны России, в военных вузах, органах военного управления, учреждениях и разных организациях Минобороны.

Задачей Диктанта Победы является изучение истории Отечества, а также совершенствование военного мышления, расширение кругозора и формирование нравственных ценностей.

Народный артист России Владимир Машков ранее поучаствовал в церемонии открытия акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией».