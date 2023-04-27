Более 55 тысяч военных приняли участие в Диктанте Победы
- РИА Новости
Для проведения Диктанта Победы создано 658 площадок в Национальном центре управления обороной, воинских частях и на кораблях, в довузовских образовательных организациях Минобороны России, в военных вузах, органах военного управления, учреждениях и разных организациях Минобороны.
Задачей Диктанта Победы является изучение истории Отечества, а также совершенствование военного мышления, расширение кругозора и формирование нравственных ценностей.
Народный артист России Владимир Машков ранее поучаствовал в церемонии открытия акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией».