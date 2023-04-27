Более 55 тысяч военных приняли участие в Диктанте Победы

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Более 55 тыс. военнослужащих приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы».
Более 55 тысяч военных приняли участие в Диктанте Победы
  • РИА Новости

Для проведения Диктанта Победы создано 658 площадок в Национальном центре управления обороной, воинских частях и на кораблях, в довузовских образовательных организациях Минобороны России, в военных вузах, органах военного управления, учреждениях и разных организациях Минобороны.

Задачей Диктанта Победы является изучение истории Отечества, а также совершенствование военного мышления, расширение кругозора и формирование нравственных ценностей.

Народный артист России Владимир Машков ранее поучаствовал в церемонии открытия акции «Диктант Победы», организованной «Единой Россией».

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