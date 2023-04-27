Пожарные ликвидировали открытое горение в посёлке Сосьва
- РИА Новости
«Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне стало известно, что число погибших в результате пожара в посёлке Сосьва увеличилось до двух человек. В рамках расследования обстоятельств масштабного пожара задержаны двое подозреваемых.
Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в муниципалитетах региона, пострадавших от пожаров: Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махнёвском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.