Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечивает себя основными видами удобрений.

«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», — приводит ТАСС его слова на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

Путин подчеркнул, что Россия «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».

Также президент России сообщил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить