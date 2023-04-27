Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений
«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», — приводит ТАСС его слова на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
Путин подчеркнул, что Россия «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».
Также президент России сообщил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.
Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.