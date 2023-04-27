Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений

Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечивает себя основными видами удобрений.

«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», — приводит ТАСС его слова на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

Путин подчеркнул, что Россия «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».

Также президент России сообщил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация ведёт усиленную работу над запуском трубопровода для экспорта аммиачных удобрений из России.