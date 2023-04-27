Невролог Тихоновский: недосып может приводить к галлюцинациям и болезням сердца

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Невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколкове Антон Тихоновский предупредил, что недостаток сна может привести к серьёзным осложнениям со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, увеличение массы тела и снижение когнитивных функций.
Невролог Тихоновский: недосып может приводить к галлюцинациям и болезням сердца
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Хронический недостаток сна может приводить к галлюцинациям, а также к развитию патологий сердца, угрожающих инфарктом и инсультом, сообщил врач «Газете.Ru».

Недостаток сна также может привести к набору веса, ухудшению заживления ран, неполному восстановлению после травм или физического утомления, отметил Тихоновский.

По его словам, иммунная система также страдает при недосыпе, как показал эксперимент, в котором у пациентов, которые не спали после вакцинации против гепатита, было вдвое меньше антител, чем у тех, кто спал.

Рекомендуемая продолжительность сна для взрослых составляет семь — девять часов, напомнил специалист.

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