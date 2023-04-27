Врач Гончарова посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха

Врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова заявила, что метеозависимые люди могут испытывать во время магнитных бурь усталость, головокружение, ломоту и мигрени.

«Действительно, магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, пациентов старшего возраста или, наоборот, на очень маленьких детей. Это не что-то возникшее. Мы жили в этих условиях, живём и будем жить. Мы адаптированы к периодическим колебаниям магнитного фона», — сказала она в беседе с Nation News.

По её словам, стабилизировать неприятное состояние можно с помощью правильного питания и физических нагрузок. Если человек чувствует себя слишком плохо, то стоит обратиться к врачу.

«Для того чтобы смягчить воздействия на организм человека, в первую очередь сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании», — посоветовала Гончарова.

Она также рекомендовала следить за давлением, соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.