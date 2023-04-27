Психолог Соловьёва объяснила особенности возникновения кризиса среднего возраста

Психолог Елена Соловьёва назвала особенности возникновения кризиса среднего возраста. По её словам, люди 33—40 лет всё время задаются вопросом, чего они достигли.

«Есть ли у меня череда достижений, которые я могу себе присвоить. У нас огромное количество неудовлетворённостей, сравниваем себя с другими. Смотрим, кто-то уже заработал, замуж вышел, детей воспитал, а я вот всё никак», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, бывает и так, что всё получается и в семье, и на работе, а кризис личности всё равно наступает.

«Потому что у него возникают вопросы, ответы на которые он не находит. Экзистенциальные вопросы так называемые», — добавила Соловьёва.

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