Психолог Соловьёва объяснила особенности возникновения кризиса среднего возраста

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Психолог Елена Соловьёва назвала особенности возникновения кризиса среднего возраста. По её словам, люди 33—40 лет всё время задаются вопросом, чего они достигли.
Психолог Соловьёва объяснила особенности возникновения кризиса среднего возраста
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«Есть ли у меня череда достижений, которые я могу себе присвоить. У нас огромное количество неудовлетворённостей, сравниваем себя с другими. Смотрим, кто-то уже заработал, замуж вышел, детей воспитал, а я вот всё никак», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, бывает и так, что всё получается и в семье, и на работе, а кризис личности всё равно наступает.

«Потому что у него возникают вопросы, ответы на которые он не находит. Экзистенциальные вопросы так называемые», — добавила Соловьёва.

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