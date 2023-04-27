В Подмосковье более 30 тысяч льготников получат путёвки в санатории в 2023 году

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В Московской области более 30 тыс. льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2023 году. Их предоставят инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда.
В Подмосковье более 30 тысяч льготников получат путёвки в санатории в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сделали процесс получения услуги полностью автоматизированным и удобным для льготника, подать заявление можно на региональном портале госуслуг, а получить путёвку можно в МФЦ», — заявила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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