В Подмосковье более 30 тысяч льготников получат путёвки в санатории в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы сделали процесс получения услуги полностью автоматизированным и удобным для льготника, подать заявление можно на региональном портале госуслуг, а получить путёвку можно в МФЦ», — заявила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.
Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней.
В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.