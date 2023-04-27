В Подмосковье более 30 тысяч льготников получат путёвки в санатории в 2023 году

В Московской области более 30 тыс. льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2023 году. Их предоставят инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Мы сделали процесс получения услуги полностью автоматизированным и удобным для льготника, подать заявление можно на региональном портале госуслуг, а получить путёвку можно в МФЦ», — заявила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней. В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.