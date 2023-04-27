Путин разрешил кабмину делать временные исключения из экономических мер против Украины

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Российский президент Владимир Путин предоставил правительству России право делать временные исключения из введённых в 2018 году в отношении Украины специальных экономических мер.
Путин разрешил кабмину делать временные исключения из экономических мер против Украины
  • РИА Новости

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что документ предусматривает внесение изменений в соответствующий указ от 22 октября 2018 года, дополняя его новым пунктом. 

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определённых в соответствии с настоящим указом», — говорится в этом пункте.

В документе говорится, что новый указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, которые возникли с 22 октября 2018 года.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении почти 438 физлиц и 250 юрлиц из России.

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