Строители из Подмосковья восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году

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Строители из Московской области восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году. В настоящее время они ведут работы в детских садах №42 и №16 в Восточном районе.
Строители из Подмосковья восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковные строители ведут работы по восстановлению Мариуполя, восстанавливаются дома, школы, детские сады и больницы. На объектах Мариуполя работают более шести тысяч областных коммунальщиков, строителей и специалистов, более 110 единиц спецтехники», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Восстановлением детсадов занимается подмосковный Фонд капитального ремонта.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».

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