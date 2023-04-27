Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с данными Bild о «попытке покушения» на Путина
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Как писал Bild, якобы для покушения на Путина планировали использовать беспилотник во время визита российского президента в индустриальный парк «Руднево». Также в статье говорилось о причастности к этому украинских активистов, связанных со спецслужбами.
«Нет, мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких жёлтых разных измышлений», — сказал Песков.
Он объяснил, что «это не повод, чтобы со всем этим знакомиться».
В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild.