Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с данными Bild о «попытке покушения» на Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с данными Bild о якобы «попытке покушения» на лидера России Владимира Путина в районе Ногинска в Московской области. Песков отметил, что в настоящее время в СМИ появляется «много жёлтых измышлений».

Об этом сообщило РИА Новости.

Как писал Bild, якобы для покушения на Путина планировали использовать беспилотник во время визита российского президента в индустриальный парк «Руднево». Также в статье говорилось о причастности к этому украинских активистов, связанных со спецслужбами.

«Нет, мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких жёлтых разных измышлений», — сказал Песков.

Он объяснил, что «это не повод, чтобы со всем этим знакомиться».

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild.