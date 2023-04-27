Турэксперт Рубцов спрогнозировал рост готовности туристов путешествовать с пересадками

Генеральный директор туроператора Владимир Рубцов спрогнозировал тенденции, которые будут наблюдаться на туристическом рынке всё более часто. В частности, по его мнению, туристы будут готовы путешествовать по миру со стыковками и пересадками.

РИА Новости