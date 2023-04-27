Турэксперт Рубцов спрогнозировал рост готовности туристов путешествовать с пересадками

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Генеральный директор туроператора Владимир Рубцов спрогнозировал тенденции, которые будут наблюдаться на туристическом рынке всё более часто. В частности, по его мнению, туристы будут готовы путешествовать по миру со стыковками и пересадками.
Турэксперт Рубцов спрогнозировал рост готовности туристов путешествовать с пересадками
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

Как отметил эксперт, вырастет продолжительность туров, как и размер среднего чека, поскольку путешественники часто докупают к основному пакету дополнительные услуги.

Другие тренды: туристы не готовы терпеть риски и хотят свести их к минимуму; среди путешественников важным, а иногда и обязательным пунктом программы зарубежной поездки становится поход по магазинам.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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