Москва запустит обучающую программу для представителей туротрасли Индии

Представители московской туристической отрасли посетили Мумбаи, Ахмадабад и Калькутту, где провели встречи с потенциальными партнёрами. В рамках одного из мероприятий стороны подписали меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией индийских MICE-агентов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что в рамках договора планируется запустить обучающую программу для представителей индийской туротрасли. Также стороны будут обмениваться аналитикой для оценки деловых турпотоков.

«Индия — один из значимых партнёров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тыс. переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами», — сказала Сергунина.

Индия — одна из стран-лидеров по числу туристов из дальнего зарубежья, посетивших Москву в 2022 году. Одна из главных целей поездок — деловые визиты.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.