Песков отказался комментировать данные о якобы увольнении замглавы Минобороны Мизинцева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать данные о якобы увольнении Михаила Мизинцева с поста заместителя министра обороны России.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Нет, не могу ничего по этому поводу сказать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков объяснил, что этот вопрос нужно задавать Минобороны.

В сентябре 2022 года российское оборонное ведомство сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность замминистра обороны.

Отмечалось, что в зону его ответственности будет входить материально-техническое обеспечение российских войск.

Подробнее — в материале RT.