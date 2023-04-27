Песков отказался комментировать данные о якобы увольнении замглавы Минобороны Мизинцева

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать данные о якобы увольнении Михаила Мизинцева с поста заместителя министра обороны России.
Песков отказался комментировать данные о якобы увольнении замглавы Минобороны Мизинцева
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Нет, не могу ничего по этому поводу сказать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков объяснил, что этот вопрос нужно задавать Минобороны.

В сентябре 2022 года российское оборонное ведомство сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность замминистра обороны.

Отмечалось, что в зону его ответственности будет входить материально-техническое обеспечение российских войск.

Подробнее — в материале RT.

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