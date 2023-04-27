Песков отказался комментировать данные о якобы увольнении замглавы Минобороны Мизинцева
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Нет, не могу ничего по этому поводу сказать», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.
Песков объяснил, что этот вопрос нужно задавать Минобороны.
В сентябре 2022 года российское оборонное ведомство сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность замминистра обороны.
Отмечалось, что в зону его ответственности будет входить материально-техническое обеспечение российских войск.
Подробнее — в материале RT.