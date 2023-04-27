Врач Алиева посоветовала привиться от энцефалита и столбняка перед дачным сезоном

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог Севинч Алиева порекомендовала соблюдать меры предосторожности, занимаясь дачными работами.
Врач Алиева посоветовала привиться от энцефалита и столбняка перед дачным сезоном
  • РИА Новости

В беседе «Москвой 24» специалист назвала ряд опасных заболеваний, которые угрожают здоровью за городом, в их числе клещевой энцефалит, мышиная лихорадка, столбняк, ротавирусная инфекция и дизентерия.

«От многих заболеваний есть профилактическая прививка. Поэтому перед дачным сезоном желательно пройти вакцинацию — это лучший способ защиты. Также важно мыть руки как можно чаще и работать в перчатках», — посоветовала Алиева.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с ЖКТ и опорно-двигательным аппаратом важно избегать перенапряжения, уточнила врач. Она посоветовала внимательно отнестись к своему здоровью и в случае отёка или повышения температуры обратиться к врачу.

Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении омикрон-штамма коронавируса «арктур».

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