Врач Алиева посоветовала привиться от энцефалита и столбняка перед дачным сезоном

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Севинч Алиева порекомендовала соблюдать меры предосторожности, занимаясь дачными работами.

В беседе «Москвой 24» специалист назвала ряд опасных заболеваний, которые угрожают здоровью за городом, в их числе клещевой энцефалит, мышиная лихорадка, столбняк, ротавирусная инфекция и дизентерия.

«От многих заболеваний есть профилактическая прививка. Поэтому перед дачным сезоном желательно пройти вакцинацию — это лучший способ защиты. Также важно мыть руки как можно чаще и работать в перчатках», — посоветовала Алиева.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с ЖКТ и опорно-двигательным аппаратом важно избегать перенапряжения, уточнила врач. Она посоветовала внимательно отнестись к своему здоровью и в случае отёка или повышения температуры обратиться к врачу.

Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении омикрон-штамма коронавируса «арктур».