Сервисом «Запись к нотариусу» на mos.ru воспользовались более 42 тысяч раз
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Благодаря сервису можно спланировать визит к нотариусу, выбрать подходящую дату и время, подготовить необходимые документы и сэкономить время, избежав очередей.
По данным первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, с начала 2023 года сервисом воспользовались 6,2 тыс. раз.
Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили механизм записи детей в первый класс на портале mos.ru.