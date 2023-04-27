Сервисом «Запись к нотариусу» на mos.ru воспользовались более 42 тысяч раз

Москвичи более 42 тыс. раз записались онлайн на получение 43 нотариальных услуг посредством специального сервиса «Запись к нотариусу» с момента его запуска на портале mos.ru.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря сервису можно спланировать визит к нотариусу, выбрать подходящую дату и время, подготовить необходимые документы и сэкономить время, избежав очередей.

По данным первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, с начала 2023 года сервисом воспользовались 6,2 тыс. раз.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили механизм записи детей в первый класс на портале mos.ru.